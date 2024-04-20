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«Произошло чудо». Тренер «Балтики» Игнашевич — о победе в матче с «Крыльями»

«Произошло чудо». Тренер «Балтики» Игнашевич — о победе в матче с «Крыльями»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась сегодня, 20 апреля. Она завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Отметим, что подопечные Сергея Игнашевича вырвали три очка в компенсированное время.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Энрикес – 84'     1:1 Рахманович – 90+2'     2:1 Рыбчинский – 90+6'    

«Эмоции, когда счёт стал 1:1? Очень сложно описать словами. Большое разочарование. Оставалась капелька надежды на чудо. К счастью, это чудо произошло.

Поздравляю ребят. Они настоящие герои. Они способны решать задачи, которые перед ними стоят», – сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после сыгранных 24 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 23 очка и занимает 14-е место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заработали 36 очков и расположились на шестой строчке.

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