«Результат закономерный». Защитник «Рубина» Грицаенко — о ничьей с «Локомотивом»

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ между казанской командой и «Локомотивом», который завершился со счётом 1:1.

– Ничья с «Локомотивом» – закономерный результат?

– Если брать всю игру, то, наверное, да, закономерный. Хотя у нас были хорошие моменты, могли забивать ещё в первом тайме и увеличивать счёт. Но и у соперника, нужно признать, моменты были довольно опасные. Пропустили глупый гол, немного не разобрались, не услышали друг друга. Но, как я уже сказал, 1:1 – результат закономерный.

– Момент с удалением Ашурматова. Что там было?

– Честно говоря, не видел, что произошло. Но слышал и читал, что решение спорное, — приводит слова Грицаенко Metaratings.

На 21-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Рубина» Валентин Вада. На 43-й минуте счёт сравнял полузащитник гостей Дмитрий Баринов. На 78-й минуте защитник «Рубина» Рустам Ашурматов получил красную карточку.

После 24 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 33 очка и занимает девятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.