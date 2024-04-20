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Дубль Айосе Переса принёс «Бетису» победу над «Валенсией» в матче 32-го тура Примеры

Дубль Айосе Переса принёс «Бетису» победу над «Валенсией» в матче 32-го тура Примеры
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Сегодня, 20 апреля, состоялся матч 32-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гонсало Гарсией Гонсалесом. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась победой гостей — 2:1.

Испания - Примера . 32-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Перес – 19'     1:1 Вайя – 66'     1:2 Перес – 77'    

Первый гол в матче был забит на 19-й минуте. Отличился нападающий Айосе Перес. Автором результативной передачи стал полузащитник Иско. Хозяева поля сравняли счёт на 66-й минуте, реализовав 11-метровый удар. Гол забил Хосе Луис Вайя. Победу гостям на 77-й минуте принёс точный удар Переса, оформившего дубль.

Полная трансляция матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

После этой игры в активе «Бетиса» стало 48 очков, команда расположилась на седьмом месте в таблице Ла Лиги. «Валенсия» с 47 очками — восьмая.

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