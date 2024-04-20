Дубль Айосе Переса принёс «Бетису» победу над «Валенсией» в матче 32-го тура Примеры

Сегодня, 20 апреля, состоялся матч 32-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гонсало Гарсией Гонсалесом. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась победой гостей — 2:1.

Первый гол в матче был забит на 19-й минуте. Отличился нападающий Айосе Перес. Автором результативной передачи стал полузащитник Иско. Хозяева поля сравняли счёт на 66-й минуте, реализовав 11-метровый удар. Гол забил Хосе Луис Вайя. Победу гостям на 77-й минуте принёс точный удар Переса, оформившего дубль.

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После этой игры в активе «Бетиса» стало 48 очков, команда расположилась на седьмом месте в таблице Ла Лиги. «Валенсия» с 47 очками — восьмая.