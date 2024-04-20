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«Бавария» в гостях разгромила «Унион» со счётом 5:1 в матче Бундеслиги

«Бавария» в гостях разгромила «Унион» со счётом 5:1 в матче Бундеслиги
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Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Унион» и «Бавария». Игра проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» (Берлин, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски. Матч завершился победой гостей со счётом 5:1.

Германия - Бундеслига . 30-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Горецка – 29'     0:2 Кейн – 45+1'     0:3 Мюллер – 53'     0:4 Тель – 62'     0:5 Мюллер – 66'     1:5 Вертессен – 90+1'    

На 29-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Баварии» Леон Горецка. Ему ассистировал нападающий Матис Тель. На 45+1-й минуте забил нападающий «Баварии» Гарри Кейн. На 53-й минуте отличился нападающий мюнхенцев Томас Мюллер с передачи Эрика Шупо-Мотинга. На 62-й минуте четвёртый гол в составе гостей забил Матис Тель с передачи Кейна. На 66-й минуте Томас Мюллер оформил дубль. На 90+1-й минуте «Унион» забил усилиями Йорбе Вертессена.

«Бавария» занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 66 очков за 30 матчей. «Унион» находится на 14-м месте, заработав 29 очков.

Турнирная таблица Бундеслиги
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