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«Бавария» в гостях разгромила «Унион» со счётом 5:1 в матче Бундеслиги

Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Унион» и «Бавария». Игра проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» (Берлин, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски. Матч завершился победой гостей со счётом 5:1.

На 29-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Баварии» Леон Горецка. Ему ассистировал нападающий Матис Тель. На 45+1-й минуте забил нападающий «Баварии» Гарри Кейн. На 53-й минуте отличился нападающий мюнхенцев Томас Мюллер с передачи Эрика Шупо-Мотинга. На 62-й минуте четвёртый гол в составе гостей забил Матис Тель с передачи Кейна. На 66-й минуте Томас Мюллер оформил дубль. На 90+1-й минуте «Унион» забил усилиями Йорбе Вертессена.

«Бавария» занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 66 очков за 30 матчей. «Унион» находится на 14-м месте, заработав 29 очков.