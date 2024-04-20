Почеттино — о матче с «Ман Сити»: мы пропустили гол в тот момент, когда не должны были

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (0:1).

«Мы пропустили в тот момент, когда не должны были пропускать. Мы не смогли проявить хладнокровие перед воротами соперника, у нас было много моментов, которые мы не реализовали.

В прошлый понедельник мы забили шесть, но сегодня мы не смогли забить, даже имея, возможно, больше моментов и явных шансов для взятия ворот соперника.

Сейчас самое время завершить сезон наилучшим образом, а затем поговорить о том, как мы можем стать лучше», — приводит слова Почеттино.

«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с победителем пары «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед». «Челси» завершил своё участие в турнире.