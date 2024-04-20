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Созин: спросите у Федотова — почему он по бровке находил больше, чем бегали игроки ЦСКА?

Созин: спросите у Федотова — почему он по бровке находил больше, чем бегали игроки ЦСКА?
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Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и грозненским «Ахматом» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 62'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«ЦСКА комментировать невероятно сложно. Потому что игры у команды просто нет. Ни одного светлого пятна: уже на десятой минуте, до удаления, было понятно: 0:0 – это лучшее, на что мог рассчитывать ЦСКА. Футболисты просто не вышли на поле, остались в раздевалке: глаза у всех потухшие, скоростей нет – так что удаление Роши меня вообще не удивило.

«Ахмат» во втором тайме выглядел гораздо лучше и полностью заслужил победу. В важнейшем матче. Что до ЦСКА, спросите у Федотова – почему он по бровке находил больше, чем футболисты ЦСКА? Стояла просто вся команда», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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