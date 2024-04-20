Созин: спросите у Федотова — почему он по бровке находил больше, чем бегали игроки ЦСКА?

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и грозненским «Ахматом» (1:2).

«ЦСКА комментировать невероятно сложно. Потому что игры у команды просто нет. Ни одного светлого пятна: уже на десятой минуте, до удаления, было понятно: 0:0 – это лучшее, на что мог рассчитывать ЦСКА. Футболисты просто не вышли на поле, остались в раздевалке: глаза у всех потухшие, скоростей нет – так что удаление Роши меня вообще не удивило.

«Ахмат» во втором тайме выглядел гораздо лучше и полностью заслужил победу. В важнейшем матче. Что до ЦСКА, спросите у Федотова – почему он по бровке находил больше, чем футболисты ЦСКА? Стояла просто вся команда», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.