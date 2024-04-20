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«Это был не «Манчестер Сити». Лэмпард — об игре «горожан» в матче Кубка Англии с «Челси»

«Это был не «Манчестер Сити». Лэмпард — об игре «горожан» в матче Кубка Англии с «Челси»
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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Фрэнк Лэмпард высказался об игре «горожан» в полуфинальном матче Кубка Англии с «Челси» (1:0). Напомним, ранее главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал решение провести матч в субботу, учитывая, что в среду команда играла с мадридским «Реалом» (1:1 (по пен. 3:4)) в Лиге чемпионов.

Кубок Англии . 1/2 финала
20 апреля 2024, суббота. 19:15 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Б. Силва – 84'    

«Я не думаю, что сегодня можно анализировать «Манчестер Сити», это был не «Манчестер Сити». У них нет искры, энергии в ногах, прессинга, резкости, инстинкта убийцы. Сегодня речь шла о характере.

В топ-командах вам придётся сыграть много игр, и то, что они показали сегодня, было их другой стороной: они нашли способ пройти через тяжёлую игру», — приводит слова Лэмпарда ВВС.

«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с победителем пары «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед». «Челси» завершил своё участие в турнире.

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