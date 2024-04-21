Тренер «Торпедо» Кононов — об игре с «Арсеналом»: боевая ничья

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал ничейный результат в матче 28-го тура Первой лиги с тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Боевая ничья. Первый тайм мы начали не так удачно. «Арсенал» прессинговал активно, заработал пенальти. Мы выстояли — отлично сыграл Егор Бабурин. После этого мы «вырулили» игру и действовали на равных. К сожалению, у нас уже второй эпизод с выходом один на один. Вроде как разобрали первый, который был в недавнем матче с «Акроном», — сегодня наблюдали такой же. Я сказал ребятам, что вроде же разобрали тот момент, но, видимо, недостаточно, так как после этого пропустили мяч. Обидно. Горечь и осадок есть. Всё равно хочу поблагодарить ребят. Большое спасибо фанатам за праздник!» – приводит слова Кононова пресс-служба команды.

Первый гол в матче был забит на 38-й минуте. Отличился полузащитник «Торпедо» Владимир Москвичёв. Гости сравняли счёт на 84-й минуте. Автором забитого мяча стал нигериец Джонатан Окоронкво.

После этой игры в активе «Арсенала» стало 45 очков. Туляки располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Торпедо» с 35 очками идёт 11-м.