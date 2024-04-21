Директор по коммуникациям ЦСКА Брейдо — о поражении от «Ахмата»: катастрофический матч

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:2) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, катастрофический матч. И все эмоции после него такие же исключительно болезненные. Тем не менее со своей «колокольни» хочу сказать о наших парнях.

Ребята не прошли мимо журналистов в смешанной зоне, как это часто у многих бывает в случае настолько неудачных матчей, а в составе 5-6 человек остановились и общались со СМИ. Замечу, что это рекордный показатель сезона – в таком количестве ребята никогда не останавливались даже после побед. У ребят есть эмоции, и они готовы брать ответственность. Они понимают, что, игнорируя в такие моменты СМИ, они в первую очередь игнорируют болельщиков – и никого другого. Это вызывает исключительную гордость за нашу команду.

В том числе остановились и извинившиеся как перед болельщиками, так и перед соперниками за возможность нанести травмы Роша и Дивеев. Я видел в раздевалке, как ребятам больно и как переживает, к примеру, Аббос, который считает, что теперь все будут думать, что он получил эту злосчастную карточку намеренно.

Я вижу все комментарии, понимаю эмоции – у нас они ничем не отличаются. Но думаю, что в таких ситуациях важно всё же поддержать ребят и того же Аббоса, на которых просто больно смотреть», – написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Отметим, что армейцы играли вдесятером с 19-й минуты, когда с поля был удалён бразилец Виллиан Роша. На 89-й минуте красную карточку получил Игорь Дивеев, оставив красно-синих вдевятером. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 14-й строчке.