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«Поплачь ещё». Морган раскритиковал Гвардиолу после жалоб тренера на календарь

«Поплачь ещё». Морган раскритиковал Гвардиолу после жалоб тренера на календарь
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Журналист и телеведущий Пирс Морган раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, который пожаловался на календарь после матча Кубка Англии с «Челси» (1:0). Гвардиола был недоволен тем, что «Манчестер Сити» был вынужден играть матч Кубка Англии в субботу, несмотря на то, что в среду сыграл в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с «Реалом».

«Ох, поплачь ещё, Пеп. У тебя есть по два игрока мирового класса на каждой позиции, которым платят ближневосточные газиллионы, но ты жалуешься на слишком большое количество игр», — написал Морган в своей социальной сети X (ранее Twitter).

В следующем матче «Манчестер Сити» встретится с «Брайтоном» в 29-м туре чемпионата Англии. Матч состоится 25 апреля, начало – 22:00 мск.

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