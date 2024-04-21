Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Месси одним словом отреагировал на свой дубль и победу «Интер Майами»

В ночь с 20 на 21 апреля мск на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в американском Форт-Лодердейле завершился матч МЛС. «Интер Майами» на своём поле сыграл обыграл «Нэшвилл» со счётом 3:1. После окончания матча нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на исход матча.

«Вперёд», — написал аргентинский футболист на своей странице в одной из социальных сетей.

Напомним, Месси по ходу матча записал в свой актив два забитых гола.

На данный момент «Интер Майами» с 18 очками за 10 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Нэшвилл» с семью очками расположился на 25-й строчке свободной таблицы.

В текущем сезоне в активе Месси шесть голов и три результативных паса в семи матчах за клуб в МЛС.

Фанаты «Монтеррея» топчут футболку Лионеля Месси