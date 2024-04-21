Игорь Дивеев принёс извинения за удаление в матче с «Ахматом»

В субботу, 20 апреля, защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев был удален в домашнем матче 25-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (1:2). Игрок получил прямую красную карточку на 89-й минуте встречи за грубую игру против защитника соперников Милоша Шатары.

«По поводу красной карточки: хотел бы извиниться перед Милошем Шатарой. Я посмотрел повтор по телевизору и понял, что сыграл опасно, грубо. И, конечно, приношу извинения команде и болельщикам. Понимаю, что подвел», — приводит слова Дивеева официальный сайт ЦСКА.

Отметим, что армейцы играли вдесятером с 19-й минуты, когда с поля был удалён ещё один защитник Виллиан Роша. Оба игрока пропустят следующий матч чемпионата россии с московским «Спартаком», который состоится 25 апреля.

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 14-й строчке.