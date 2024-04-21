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Игорь Дивеев принёс извинения за удаление в матче с «Ахматом»

Игорь Дивеев принёс извинения за удаление в матче с «Ахматом»
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В субботу, 20 апреля, защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев был удален в домашнем матче 25-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (1:2). Игрок получил прямую красную карточку на 89-й минуте встречи за грубую игру против защитника соперников Милоша Шатары.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 63'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«По поводу красной карточки: хотел бы извиниться перед Милошем Шатарой. Я посмотрел повтор по телевизору и понял, что сыграл опасно, грубо. И, конечно, приношу извинения команде и болельщикам. Понимаю, что подвел», — приводит слова Дивеева официальный сайт ЦСКА.

Отметим, что армейцы играли вдесятером с 19-й минуты, когда с поля был удалён ещё один защитник Виллиан Роша. Оба игрока пропустят следующий матч чемпионата россии с московским «Спартаком», который состоится 25 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 14-й строчке.

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