Черевченко: любому тренеру важно иметь в составе таких футболистов, как Файзуллаев

Экс-тренер «Истиклола» и московского «Локомотива» Игорь Черевченко отметил важность полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева для сборной Узбекистана, участвующей в молодёжном Кубке Азии.

«То, что Узбекистану удалось договориться с ЦСКА по Файзуллаеву – это большое преимущество. Он – один из лидеров ЦСКА, закрепился в основном составе сборной Узбекистана. Для любого тренера иметь в составе таких футболистов – очень важно. Этот турнир очень важен и для Узбекистана, и для Таджикистана, потому что разыгрываются слоты на Олимпийские игры», — приводит слова Черевченко Metaratings.

Напомним, после двух туров группового этапа молодёжного Кубка Азии сборная Узбекистана набрала шесть очков и занимает первое место в квартете D.

В нынешнем сезоне Файзуллаев принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.