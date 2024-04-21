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Анатолий Бышовец: посмотрел бы на Колыванова и Кирьякова в тренерском тандеме

Анатолий Бышовец: посмотрел бы на Колыванова и Кирьякова в тренерском тандеме
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о тренерской работе Игоря Колыванова, до минувшего марта возглавлявшего «Текстильщик», и Сергея Кирьякова, который сегодня, 21 апреля, покинул пост тренера «Ленинградца».

«Не сказал бы, что Колыванов и Кирьяков не проявили себя как тренеры. Игорь Колыванов очень хорошо работал в «Уфе»: Зинченко вырос как футболист, да и сама «Уфа» уже сформировалась как команда, были заложены современные цели и требования.

И Кирьяков, и Колыванов работали с юношескими сборными — считаю, что тоже успешно. Я бы посмотрел на них в тренерском тандеме, это было бы очень интересно. У них есть необходимые человеческие и тренерские качества и авторитет перед игроками. Это очень важно, когда тренер может показать и научить», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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