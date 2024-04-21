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«Лох не мамонт — лох не вымрет». «Динамо» ответило «Пари НН» на предматчевое видео

«Лох не мамонт — лох не вымрет». «Динамо» ответило «Пари НН» на предматчевое видео
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Московское «Динамо» в социальных сетях опубликовало видеоролик по итогам матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Ранее перед игрой нижегородский клуб выпустил превью в тематике «стрелки».

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 31'     0:2 Фомин – 44'     0:3 Фернандес – 57'     0:4 Бителло – 66'     1:4 Калинский – 90+1'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно в аккаунте «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».

Встреча состоялась сегодня, 21 апреля, на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. «Динамо» одержало победу со счётом 4:1. В составе бело-голубых отличились Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Роберто Фернандес и Бителло. За нижегородский клуб единственный мяч забил Николай Калинский, реализовав пенальти.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 41 очко за 24 матча. «Пари НН» располагается на 10-й строчке, заработав 28 очков.

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