«Краснодар» уже не тот». Защитник «Факела» Калинин — о матче с «быками»

Защитник «Факела» Игорь Калинин после матча с «Краснодаром» в рамках 25-го тура РПЛ, который закончился поражением воронежской команды со счётом 0:2, поделился мнением об игре «быков» при новом главном тренере Мураде Мусаеве.

«Краснодар» стал играть намного проще, чем раньше, мне так кажется. Сейчас у них стало меньше комбинационной игры. Все выносы на Кордобу – они более упрощают игру. Сейчас это не тот «Краснодар», который был раньше», – приводит слова Калинина «РБ Спорт».

Нынешний сезон РПЛ «быки» начинали под руководством сербского специалиста Владимира Ивича. 13 марта 2024 года Ивич покинул свой пост. Новым главным тренером был назначен Мурад Мусаев.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, имея на счету 46 очков. «Факел» расположился на 11-й строчке, набрав 26 очков. Первое место по-прежнему за «Зенитом» (47 очков), у которого на одну игру меньше.