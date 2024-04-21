«Штутгарт» в гостях уступил «Вердеру» в матче Бундеслиги

Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вердер» и «Штутгарт». Игра проходила на стадионе «Везерштадион» (Бремен, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Роберт Шредер. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

На 28-й минуте хозяева открыли счёт в матче. Отличился нападающий «Вердера» Марвин Дукш, реализовав пенальти. На 49-й минуте матча Дукш оформил дубль. Ему ассистировал полузащитник Романо Шмид. На 71-й минуте гостям удалось сократить отставание в счёте: забил нападающий Дениз Ундав.

«Штутгарт» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 63 очка за 30 матчей. «Вердер» находится на 11-м месте, заработав 34 очка.