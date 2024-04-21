Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мансилья: грустно от поражения, «Оренбург» надеялся на очки и победу над «Зенитом»

Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 21 апреля. Она прошла в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

«Немного грустно от поражения. Надеялись на очки и победу. Теперь будем готовиться к игре с «Динамо» и тренироваться», — передаёт слова Мансильи корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, после 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.

Ранее главный тренер петербургского клуба Сергей Семак высказался о победе над «Оренбургом» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.