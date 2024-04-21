«Ростов» — «Спартак»: Карпин заменил Песьякова перед пенальти, который реализовал Медина

В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и московский «Спартак». Игра проводится на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начался в 20:30 мск. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил защитник Даниил Хлусевич. На 36-й минуте Егор Голенков сравнял счёт.

На 53-й минуте Хесус Медина воспользовался ошибкой вратаря южан Сергея Песьякова и вновь вывел москвичей вперёд.

На 59-й минуте в ворота южан был назначен пенальти. Перед 11-метровым ударом главный тренер ростовчан Валерий Карпин заменил Песьякова на Никиту Медведева. Однако это не помогло — Медина с «точки» оформил дубль.

После 23 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 35 очков и расположился на седьмой строчке.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды ранее встречались в 15-м туре. В том противостоянии красно-белые одержали победу над «Ростовом» со счётом 2:1.