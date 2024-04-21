И. Федотов объяснил, почему Соболев не получил вторую жёлтую карточку в игре с «Ростовом»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему нападающий «Спартака» Александр Соболев не получил вторую жёлтую карточку в матче 25-го тура чемпионата России с «Ростовом», который завершился победой красно-белых со счётом 5:1.

«Рука у Соболева прямая и не согнута в локте. Он выставил руку в сторону — и игрок «Ростова» попал в неё головой. Это не жёлтая карточка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 24 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 50 очков.