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И. Федотов объяснил, почему Соболев не получил вторую жёлтую карточку в игре с «Ростовом»

И. Федотов объяснил, почему Соболев не получил вторую жёлтую карточку в игре с «Ростовом»
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Бывший судья РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему нападающий «Спартака» Александр Соболев не получил вторую жёлтую карточку в матче 25-го тура чемпионата России с «Ростовом», который завершился победой красно-белых со счётом 5:1.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

«Рука у Соболева прямая и не согнута в локте. Он выставил руку в сторону — и игрок «Ростова» попал в неё головой. Это не жёлтая карточка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 24 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 50 очков.

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