«МЮ» был похож на команду из Чемпионшипа». Рой Кин — о матче 1/2 финала КА с «Ковентри»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру «красных дьяволов» в матче 1/2 финала Кубка Англии с «Ковентри Сити», который завершился со счётом 3:3 (4:2 пен.) в пользу «манкунианцев».

«Ковентри Сити» выглядел как команда АПЛ, а «Манчестер Юнайтед» был похож на команду из Чемпионшипа», — приводит слова Кина Football Talk в социальной сети X (ранее Twitter).

На 23-й минуте матча счёт открыл полузащитник «красных дьяволов» Скотт Мактоминей. Ему ассистировал защитник Диогу Дало. На 45+1-й минуте матча забил защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр с передачи Бруну Фернандеша. На 58-й минуте забил уже сам Бруну Фернандеш.

Однако хозяева восстановили равновесие в счёте за 25 минут до конца матча: на 71-й минуте забил нападающий хозяев Эллис Симмс, на 79-й минуте забил Каллум О'Харе, а на 90+5-й минуте Хаджи Райт с пенальти сравнял счёт в матче и перевёл игру в дополнительное время, по итогам которого ни одна из команд не вышла вперёд. Гол хозяев в концовке дополнительного времени был отменён из-за офсайда после просмотра видеоповтора. В серии пенальти сильнее оказались игроки «Манчестер Юнайтед».

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити», который обыграл в 1/2 финала турнира «Челси» (1:0).