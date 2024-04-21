Спортивный директор «Ростова» сообщил, что Песьякова заменили из-за травмы

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, почему во время матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» южане заменили вратаря Сергея Песьякова. Встреча состоялась 21 апреля. Она завершилась со счётом 5:1 в пользу москвичей.

«Мне нечего сказать после такого результата. Песьякова заменили из-за травмы», — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По ходу матча 25-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак» главный тренер дончан Валерий Карпин решил заменить вратаря.

Это случилось после назначения пенальти во втором тайме. Место Сергея Песьякова занял Никита Медведев. Незадолго до этого Песьяков грубо ошибся, когда выбил мяч прямо на ногу Хесусу Медине, который сделал счёт 2:1 в пользу красно-белых.