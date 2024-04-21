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Тренер «Спартака» Слишкович прокомментировал победу над «Ростовом»

Тренер «Спартака» Слишкович прокомментировал победу над «Ростовом»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал разгромную победу в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (5:1).

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

«Легко говорить после победы со счётом 5:1. Мы — красавчики. Если взять первый тайм, то все опасные моменты «Ростова» были на стандартах. А «Спартак» создал два-три очень опасных момента с игры. Конечно, мы забили со стандарта, что очень важно для нас. Это действительно было проблемой для «Спартака», в последнее время не получалось это сделать.

Во втором тайме допустили одну ошибку, но потом было легче. «Ростов» начал раскрываться, поэтому у нас было пространство. У нас быстрые игроки, которые могут убежать в контратаку и создать проблемы каждой команде. Считаю, что наша победа заслуженная, потому что забить пять сложно. Очень рад за ребят, это их победа. Они сделали всё, что мы хотели», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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