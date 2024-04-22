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«Аталанта» обыграла «Монцу» в матче 33-го тура Серии А, Миранчук не вышел на поле

«Аталанта» обыграла «Монцу» в матче 33-го тура Серии А, Миранчук не вышел на поле
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Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Монца» и «Аталанта». Игра прошла на стадионе «Комунале Бриантео» (Монца, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Антонио Джуа. Гости одержали победу в матче со счётом 2:1.

Италия - Серия А . 33-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Монца
Монца
Окончен
1 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 Де Кетеларе – 44'     0:2 Туре – 72'     1:2 Мальдини – 89'    

На 44-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Аталанты» Шарль Де Кетеларе. Ему ассистировал Адемола Лукман. На 72-й минуте забил форвард «Аталанты» Эль Билал Туре. Голевой пас в этой атаке также записал Лукман. На 89-й минуте хозяева сократили отставание в счёте усилиями полузащитника Даниэля Мальдини. Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не вышёл на поле в этом матче.

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 54 очка за 32 сыгранных матча. «Монца» находится на 11-м месте, заработав 43 очка.

В прошлый раз команды играли между собой в матче 3-го тура нынешнего сезона Серии А. В той встречи «Аталанта» разгромила соперника со счётом 3:0: отличились полузащитник Эдерсон и нападающий Джанлука Скамакка (дважды).

Турнирная таблица Серии А
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