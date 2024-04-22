«Бавария» хочет назначить Клоппа главным тренером в 2025 году — Focus

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет английский клуб по окончании сезона.

Как сообщает Focus, мюнхенская «Бавария» в настоящий момент рассматривает вариант с назначением Клоппа тренером команды летом 2025 года. При этом руководству команды нужно найти того, кто отработает на тренерском мостике сезон-2024/2025. Отмечается, что временным наставником мюнхенцев может стать Ханс-Дитер Флик.

Напомним, в январе Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Клопп после матча раздаёт фанатам пиво: