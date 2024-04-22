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Хави: то, что в Ла Лиге нет автоматического определения гола – позор

Хави: то, что в Ла Лиге нет автоматического определения гола – позор
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об отсутствии автоматического определения гола в Ла Лиге после матча 32-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:3).

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 6'     1:1 Винисиус Жуниор – 18'     1:2 Лопес Мартин – 69'     2:2 Васкес – 73'     3:2 Беллингем – 90+1'    

«Тер Штеген сказал, что позор, что нет автоматического определения гола? Что вы хотите, чтобы я сказал? Да, это позор», — сказал Хави на послематчевой пресс-конференции.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Отметим, в «эль класико» на 28-й минуте игры вингер «Барселоны» Ямал воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч частично пересёк линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его обратно. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 81 очко. «Барселона» находится на втором месте, набрав 70 очков.

В следующем туре «Реал» встретится с «Реалом Сосьедад», а «Барселона» сыграет с «Валенсией».

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