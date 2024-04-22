Хави: то, что в Ла Лиге нет автоматического определения гола – позор

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об отсутствии автоматического определения гола в Ла Лиге после матча 32-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:3).

«Тер Штеген сказал, что позор, что нет автоматического определения гола? Что вы хотите, чтобы я сказал? Да, это позор», — сказал Хави на послематчевой пресс-конференции.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Отметим, в «эль класико» на 28-й минуте игры вингер «Барселоны» Ямал воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч частично пересёк линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его обратно. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 81 очко. «Барселона» находится на втором месте, набрав 70 очков.

В следующем туре «Реал» встретится с «Реалом Сосьедад», а «Барселона» сыграет с «Валенсией».

Материалы по теме Хави: в матче с «Реалом» было очень много спорных судейских решений

Хави забавным образом вручил детям подарки на Рождество: