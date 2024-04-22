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Михаил Кержаков: «Зениту» не хватило эмоций после «Краснодара» и «Спартака»

Михаил Кержаков: «Зениту» не хватило эмоций после «Краснодара» и «Спартака»
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков после победы над «Оренбургом» со счётом 1:0 в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги поделился мыслями о матче.

«Не хватило эмоций после двух сложных матчей — против «Краснодара» и «Спартака». Надеюсь, к следующему матчу восстановим их. Понимал, что после этих игр у нас скорости будут немного не те.

Моменты с пенальти не видел, но сразу сказал ребятам, чтобы концентрировались на игре и не тратили силы на апелляции к арбитру», — приводит слова Кержакова Metaratings.

После 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. На втором месте располагается «Краснодар», который набрал 46 очков. Тройку лидеров замыкает «Динамо», у него в активе 41 очко.

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