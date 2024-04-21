«Зенит» снова выключился после гола. Но точно ли судья правильно не назначил пенальти?

После победы над «Краснодаром» некоторые стали поздравлять «Зенит» с чемпионством. Плюс четыре от второго места. Якобы такое не отыгрывается. Но Сергей Семак и футболисты категорически это опровергали. Главному тренеру не раз пришлось объяснять простую мысль: команда заработала право на одну ошибку. И всё. А о титуле пока думать рано. Тем более уже в этом сезоне все видели, как команда может оступаться в совсем неочевидных матчах.

«Оренбург» пока ни с чем не поздравляют. Хотя поводы есть. Шесть матчей без поражений, в двух последних — победы. Выход из зоны стыков. Понятно, что 12-е место — скорее промежуточное. И прекращать набор очков нельзя. Хотя, когда приезжаешь в гости к «Зениту», трудно сохранить позитивную тенденцию.

Главная интрига состава действующих чемпионов заключалась в том, кто сыграет в обороне. Ведь из-за четвёртой жёлтой матч пропускал ключевой защитник Дуглас Сантос. Так что от Семака ждали новый эксперимент. И дождались: в этот раз тренер выпустил справа Эраковича, в центре обороны — Нино и Алипа, а слева — Караваева. В таком сочетании команда в этом сезоне ещё не играла. В остальном — без сюрпризов.

Но зенитовцы весной уже так привыкли к новшествам в обороне, что их трудно чем-то удивить. Хотя «Оренбург» — команда, которая нацелена на атаку. И была обязана этим пользоваться.

Начало вышло не самым запоминающимся. Мяч в основном находился в центре поля, «Зенит» держал его чуть больше, но без особого стремления в атаку. Оренбуржцы действовали компактно, стараясь прерывать атаки соперника ещё на уровне идеи. Но понятно, что сдерживать хозяев постоянно — сложно. Первый опасный момент они создали на 19-й минуте. Один из самых активных игроков тайма Клаудиньо примерно с 20 метров запустил мяч в правый угол, но Сысуев среагировал.

Через четыре минуты – аналогичная ситуация: мяч после подачи отскочил в зону дуги штрафной, где первым на подборе был всё тот же Клаудиньо. Со второй попытки удар получился ещё круче. Сысуев поздно среагировал, хотя при любых раскладах достать его было сложно.

Клаудиньо после гола Фото: ФК «Зенит»

«Зенит» забил уж очень дежурно. Не оказывая большого давления, тотально не владея инициативой. Это было словно продолжение матча с «Балтикой», когда вроде и победили, но без какого-то изящества. Любопытно, что сразу после забитого гола момент был у «Балтики». Воробьёв издалека мощно пробил в створ, Кержаков включился и перевёл в штангу. Казалось, учитывая контекст, «Зенит» просто не имеет права бросать игру. Но, по сути, так и получилось.

До конца тайма хозяева не создали ни одного шанса у ворот соперника. В перерыве Деограсия сделал несколько замен, и игра «Оренбурга» оживилась. Не без содействия зенитовцев. Сначала странная перепасовка в центре собственной штрафной привела к потере, мяч отскочил к Томпсону, но он с 10 метров пробил прямо в Кержакова. Через 10 минут уже Воробьёв вылетал один на один, но Алип здорово сыграл в подкате, а всё тот же Томпсон добивал с отскока. Но «Зенит» спас Нино.

В игре вратарь «Зенита» Михаил Кержаков Фото: ФК «Зенит»

Семак был очень недоволен происходящим, пытался менять игру заменами, но инициатива никак не возвращалась к его команде. На 79-й минуте всё могло закончиться: мяч попал в руку Прохину в штрафной «Оренбурга». Безбородов сначала проигнорировал эпизод, но потом его пригласили к монитору. Однако и там он остался при своём мнении. Арбитра, кстати, поддержал эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов.

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «Футболист «Оренбурга» пытался заблокировать мяч, и рука двигалась естественно. Это не игра рукой, мяч попал в руку. Так что Безбородов правильно не назначил пенальти в ворота «Оренбурга».

Гости продолжили оказывать давление на чемпионов. И уже в добавленное время Оганесян мог спасти для «Оренбурга» ничью. Но подставленная пятка направила мяч точно в руки Кержакову.

Вряд ли Семак может быть доволен таким матчем. «Зенит» уже не в первый раз в сезоне выключается после забитого гола. Пока это приносит очки. Но сейчас слишком высока цена ошибки.