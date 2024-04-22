«Аршавин потянул бы уровень той «Барселоны». Агент Сафонов — о несостоявшемся трансфере

21 апреля 2009 года состоялось событие, которое футбольные болельщики в России помнят до сих пор. В этот день произошёл знаменитый покер Андрея Аршавина на «Энфилде» в ворота «Ливерпуля». О невероятном успехе и яркой карьере Аршавина рассказал агент Алексей Сафонов.

«Аршавина можно назвать одним из лучших игроков. Я не люблю понятие «лучший», но реально был яркий и самобытный игрок. На него специально приходили болельщики и любили его. Классный игрок был. Кому-то от бога дано что-то, кому-то нет. Вообще футбол — это, наверное, 20 процентов таланта, остальное работа. И просто даже один покер там, четыре мяча забить в ворота «Ливерпуля» — это, наверное, единицам дано. И вообще, он провёл яркий период в Англии, играл достойно и ниже своего уровня не падал.

Аршавиным интересовалась «Барселона». Его любимый клуб был. Я думаю, он потянул бы уровень «Барсы», тем более каталонцы ему по стилю игры больше подходили. Они играют в «тики-таку» и прочее. То есть как бы нет такого, как в Англии, — борьбы на каждом клочке поля. Он вообще уже хотел уехать в Европу тогда. То есть он перерос уровень чемпионата страны, поэтому, когда там стали идти разговоры, что давайте нам Месси вместо Аршавина, ну, это, наверное, был такой не очень хороший юмор, и я думаю, что это слабость менеджмента «Зенита» в то время. То есть, в принципе, мечту его как бы в этом плане убили. Но что есть, то есть. У него великолепная карьера, поэтому есть что вспоминать.

Я думаю, что не за горами момент, когда Аршавин будет президентом футбольного клуба «Зенит». У него хорошее чувство юмора, понимание футбола. Он здравомыслящий человек, легенда. Его любят питерские болельщики, поэтому буду рад видеть его во главе такого клуба, как «Зенит», — сказал Сафонов в эфире радио «Движение».

Напомним, Аршавин забил 23 гола в 105 матчах за «Арсенал».