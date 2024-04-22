Защитник «Спартака» Чернов: победа над «Ростовом» эмоционально поможет перед дерби с ЦСКА

Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил значимость победы московского клуба в матче чемпионата России с «Ростовом» (5:1).

«Очень важная победа над «Ростовом». Если брать наши последние результаты, она поможет «Спартаку» в эмоциональном плане, тем более перед дерби. Счёт не отображает игры, которая была», — сказал Никита Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 21 апреля состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начался в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.