Байрамян: сколько с Карпиным работаю — постоянно говорят, что он уходит в «Спартак»

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян отреагировал на слухи о том, что Валерий Карпин может уйти в московский «Спартак». Ранее в СМИ появлялась информация, что Карпин — один из потенциальных сменщиков Гильермо Абаскаля.

«Сколько лет Карпина сватают в «Спартак»… И до сих пор сватают! Сколько я с Карпиным работаю — в сезоне хотя бы месяц или два об этом постоянно говорят, что Карпин в «Спартак» уходит.

Мне кажется, Карпин заслуживает тренировать и нас. И мы хотим, чтобы он нас тренировал. Не удивлён, что у него есть предложения. Думаю, что не только из «Спартака». Это не мешает никак. Мы об этом не разговариваем. Да и он не затрагивает эту тему», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым