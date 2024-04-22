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Томас Тухель контактировал с «Манчестер Юнайтед» — журналист Хольцнер

Томас Тухель контактировал с «Манчестер Юнайтед» — журналист Хольцнер
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель контактировал с руководством английского «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист и инсайдер Георг Хольцнер в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий специалист не задержится в «Баварии» и покинет клуб по завершении нынешнего сезона, как и планировал.

Напомним, ранее сам Тухель заявлял, что не останется в «Баварии», даже если его попросят об этом. Томас возглавляет мюнхенский клуб с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023. Контракт, который рассчитан до июня 2025 года, будет расторгнут уже этим летом.

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