Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хорен Байрамян оценил шансы «Ростова» в Кубке России

Хорен Байрамян оценил шансы «Ростова» в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил шансы жёлто-синих в Фонбет Кубке России. Напомним, 2 мая «Ростов» сыграет в матче 1/2 финала Пути регионов второго этапа с «Балтикой».

««Ростов» далеко прошёл в Кубке. Мы понимаем, что Кубок — это одна игра. Мы же в Пути регионов. Мы дома играем с «Балтикой». У нас есть неплохие шансы пройти дальше в Кубке. А дальше посмотрим. Все лидеры российского футбола ещё в Кубке. Будем играть», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кубковый матч между «Ростовом» и калининградской «Балтикой» состоится 2 мая и пройдёт на домашней для жёлто-синих арене. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:15 по московскому времени. В середине апреля «Ростов» обыграл в матче 1/2 финала Пути регионов «Урал» (3:1).

Материалы по теме
Эксклюзив
Байрамян: сколько с Карпиным работаю — постоянно говорят, что он уходит в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android