Хорен Байрамян оценил шансы «Ростова» в Кубке России

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил шансы жёлто-синих в Фонбет Кубке России. Напомним, 2 мая «Ростов» сыграет в матче 1/2 финала Пути регионов второго этапа с «Балтикой».

««Ростов» далеко прошёл в Кубке. Мы понимаем, что Кубок — это одна игра. Мы же в Пути регионов. Мы дома играем с «Балтикой». У нас есть неплохие шансы пройти дальше в Кубке. А дальше посмотрим. Все лидеры российского футбола ещё в Кубке. Будем играть», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кубковый матч между «Ростовом» и калининградской «Балтикой» состоится 2 мая и пройдёт на домашней для жёлто-синих арене. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:15 по московскому времени. В середине апреля «Ростов» обыграл в матче 1/2 финала Пути регионов «Урал» (3:1).