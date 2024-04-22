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Родриго — о будущем: я очень люблю «Реал», Анчелотти мне как отец

Родриго — о будущем: я очень люблю «Реал», Анчелотти мне как отец
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Футболист мадридского «Реала» Родриго заявил, что не планирует покидать испанский клуб в обозримом будущем.

«Я очень люблю этот клуб. Надеюсь, я останусь здесь навсегда. Анчелотти? Он для меня как отец», — приводит слова Родриго известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Родриго 23 года, за «Реал» он выступает с 2019-го. В нынешнем сезоне бразилец провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал восемь результативных передач. Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Родриго в € 100 млн.

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