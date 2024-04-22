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Карраскаль и шесть игроков «Краснодара» — в сборной 25-го тура РПЛ от WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Так, наивысшую оценку от WhoScored получил полузащитник «Краснодара» Виктор Са — 8,9. Таким образом, он стал лучшим игроком тура по версии портала. Вторую по величине оценку (8,7) получил хавбек московского «Динамо» Хорхе Карраскаль.

Сборная 25-го тура РПЛ выглядит следующим образом.

Вратарь: Михаил Кержаков (7,4, «Зенит»).

Защитники: Олакунле Олусегун (7,2, «Краснодар»), Роберто Фернандес (7,8, «Динамо»), Кайо (7,5, «Краснодар»), Лукас Оласа (7,2, «Краснодар»).

Полузащитники: Кади (7,4, «Краснодар»), Хорхе Карраскаль (8,7, «Динамо»), Кристофер Мартинс (8,3, «Спартак»), Виктор Са (8,9, «Краснодар»).

Нападающие: Джон Кордоба (8,3, «Краснодар»), Алексей Ионов (8,3, «Урал»).