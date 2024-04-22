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Виллиан Роша: каждый игрок ЦСКА спокойно может играть в Европе

Виллиан Роша: каждый игрок ЦСКА спокойно может играть в Европе
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша считает, что каждый игрок красно-синих способен проявить себя в одном из европейских клубов.

— Чалов хочет продолжить карьеру в Европе. По силам ли Фёдору там играть?
— Я Виллиан Роша, о желании Фёдора играть в Европе нужно спросить у него самого. А если говорить о его уровне, то все игроки ЦСКА спокойно могут играть в Европе. Без сомнений, их уровень позволит, — сказал Роша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что в минувшем феврале интерес к Чалову проявлял «Монако», представляющий французскую Лигу 1. Подчёркивалось, что ещё два европейских клуба активно изучали игру нападающего ЦСКА.

Фёдор Чалов – воспитанник академии армейского клуба. За основную команду красно-синих Фёдор выступает с 2016 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего российского форварда в € 12 млн.

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