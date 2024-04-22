Главный тренер «Зенита» Семак высказался о плотном календаре команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о плотном календаре своей команды. Он признал, что в таком графике сине-бело-голубым тяжело готовиться к матчам. В то же время Семак отметил, что самое главное — физическое восстановление футболистов.

«В таком графике, конечно, непросто готовиться — времени мало на то, чтобы разобрать игру соперника. Но ничего страшного, главное — чтобы ребята нормально восстановились и подошли в хорошем состоянии к следующим играм», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, прошлый матч сине-бело-голубых состоялся 21 апреля, со счётом 1:0 был обыгран футбольный клуб «Оренбург». Следующая игра команды Сергея Семака состоится уже 24 апреля, соперником «Зенита» станет «Рубин».