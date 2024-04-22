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Гришин: вступлюсь за Файзуллаева — он не хотел пропускать матч ЦСКА со «Спартаком»

Гришин: вступлюсь за Файзуллаева — он не хотел пропускать матч ЦСКА со «Спартаком»
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался об игроке армейцев Аббосбеке Файзуллаеве.

«Сейчас Аббоса все обвиняют в этой жёлтой карточке, из-за которой он пропустит дерби. Но я играл в футбол и знаю, что он это сделал не намеренно. Поверьте. Он побежал за игроком, зацепил за майку — это игровой момент. Файзуллаев не специально это сделал, может, он и не думал о том, что пропустит матч со «Спартаком». Вступлюсь за Аббоса. Он же не хотел матч со «Спартаком» пропускать.

Сейчас он уехал в сборную Узбекистана. Многие недовольны, но ему что, просто так здесь штаны протирать? Конечно, он уехал, и это логично. Болельщики хотят, чтобы он просто на дерби посидел. Ситуация сложилась так, что он играть не будет, зачем ему просто сидеть на лавочке? В сборной Узбекистана ему надо готовиться, играть. Бред сивой кобылы всё это, что-то изменится от того, что он ещё останется в Москве?» — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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