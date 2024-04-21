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Первый тренер Файзуллаева: специально получать жёлтую перед дерби — это не про Аббоса

Первый тренер Файзуллаева: специально получать жёлтую перед дерби — это не про Аббоса
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Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, прокомментировал жёлтую карточку, полученную его воспитанником в домашнем матче 25-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2), из-за которой он пропустит следующий матч РПЛ с московским «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 63'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«Файзуллаев не специально получил жёлтую в матче с «Ахматом». Это на него не похоже. В любом случае ЦСКА дал согласие, что он может уехать в сборную. И намеренно получать четвёртую жёлтую, чтобы уехать раньше, — это не про Аббоса. Просто так получилось.

Мы общались с Аббосом, и он не переживал о том, что его могут не отпустить в сборную Узбекистана. Тогда ещё и переговоров не было. Он говорил: «Если не отпустят — я готов играть за ЦСКА». Ему главное играть, чтобы расти как футболист. Видел много негатива от болельщиков, но он не делал этого намеренно. Это не похоже на Аббоса», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица РПЛ
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