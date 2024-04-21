Первый тренер Файзуллаева: специально получать жёлтую перед дерби — это не про Аббоса

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, прокомментировал жёлтую карточку, полученную его воспитанником в домашнем матче 25-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2), из-за которой он пропустит следующий матч РПЛ с московским «Спартаком».

«Файзуллаев не специально получил жёлтую в матче с «Ахматом». Это на него не похоже. В любом случае ЦСКА дал согласие, что он может уехать в сборную. И намеренно получать четвёртую жёлтую, чтобы уехать раньше, — это не про Аббоса. Просто так получилось.

Мы общались с Аббосом, и он не переживал о том, что его могут не отпустить в сборную Узбекистана. Тогда ещё и переговоров не было. Он говорил: «Если не отпустят — я готов играть за ЦСКА». Ему главное играть, чтобы расти как футболист. Видел много негатива от болельщиков, но он не делал этого намеренно. Это не похоже на Аббоса», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.