Экс-игрок «Кайрата» Парагульгов: Аршавин давал много советов, он думал на три шага вперёд

Казахстанский полузащитник алматинского «Хан-Тенгри» Магомед Парагульгов высказался о своём бывшем партнёре по «Кайрату», экс-хавбеке «Арсенала», «Зенита» и сборной России Андрее Аршавине.

«Аршавин — самый крутой одноклубник в моей карьере? Да. Он давал очень много советов. Кто бы там ни говорил, что он пешком ходит, но голова у него была на месте, на три шага вперёд думал. В любом случае играть с таким футболистом, получать от него советы было удовольствием», — приводит слова Парагульгова Metaratings.

Андрей Аршавин — воспитанник санкт-петербургского «Зенита». Профессиональную карьеру россиянин начал в 1999 году, в 2008-м полузащитник перешёл в лондонский «Арсенал». В «Кайрате» Аршавин оказался на закате карьеры, отыграв за этот клуб три сезона. Вместе с «Зенитом» Андрей выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе «Кайрата» российский полузащитник трижды становился серебряным призёром чемпионата Казахстана, а также дважды выигрывал Кубок страны.