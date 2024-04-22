Карина Афанасьева: думаю, Карасёв бы сказал: «Суди как умеешь, ничего не выдумывай»

Российский арбитр Карина Афанасьева предположила, какой совет мог бы дать ей Сергей Карасёв.

«Консультировалась ли с Сергеем Карасёвым? Нет, я консультировалась с Анастасией Пустовойтовой – у неё большой международный опыт, в том числе на матчах самого высокого уровня в женском футболе. Но думаю, что Сергей бы мне сказал: «Суди как умеешь, ничего не выдумывай» Это самое верное решение», — сказала Карина Афанасьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Напомним, ранее Российский футбольный союз (РФС) заключил с Саудовской Аравией соглашение о сотрудничестве в области судейства. Российские арбитры стали привлекаться к матчам саудовских турниров. Афанасьева также получала назначения на Аравийском полуострове.