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Российская судья ФИФА рассказала о работе на финале Кубка Саудовской Аравии по футболу

Российская судья ФИФА рассказала о работе на финале Кубка Саудовской Аравии по футболу
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Российская судья ФИФА Карина Афанасьева рассказала о работе на финале женского Кубка Саудовской Аравии по футболу.

«До 55-й минуты счёт был 3:0 в пользу «Аль-Ахли». Мы уже подумали, что по сценарию матча ничего не поменяется. А потом очевидный фол и пенальти в пользу «Аль-Шабаба». Нападающая бежала к линии ворот, защитница сбила её сзади, даже не пыталась играть в мяч. И после забитого мяча «Аль-Шабаб» начал нагнетать, давить и сделал счёт 3:2. В последние 10 минут началась борьба. На 90+2-й минуте футболистка проигрывающей команды сорвала перспективную атаку, получила вторую жёлтую карточку – удаление. В общем у них не получилось довести до ничьей, чтобы уйти на овертаймы. После удаления «Аль-Ахли» начал тянуть время: у одной ноги, у другой. Одна из карточек была за затяжку времени. Мы добавили к основному времени шесть минут. Тренер «Аль-Шабаба» потом подошёл с упрёком, что мы мало добавили и надо было давать ещё минут 10. Но мы спокойно поговорили, и он нас понял. По пенальти и удалению ни у кого не возникло вопросов. Всё культурно, просто эмоционально», — сказала Карина Афанасьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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