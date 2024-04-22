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Российская судья Афанасьева рассказала об атмосфере на женском футболе в Саудовской Аравии

Российская судья Афанасьева рассказала об атмосфере на женском футболе в Саудовской Аравии
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Российский арбитр Карина Афанасьева рассказала об атмосфере на женском футболе в Саудовской Аравии. Девушка получала назначения на саудовские матчи в рамках сотрудничества РФС с местной федерацией футбола.

«У местных болельщиков вообще сильный уровень вовлечённости. Зимой мы были на судейских сборах в Саудовской Аравии перед нашими сборами в Турции и попали на матч сборной в азиатской конференции. Зрителей было много, была поддержка. Понятно, что это сборная, но на финале тоже было большое количество людей, к сожалению, не знаю точное число. Были и мужчины, и женщины.

У бровки, где у меня второй помощник, была фанатская трибуна «Аль-Ахли». Когда я подбегала туда, я первого помощника переставала слышать в рацию, было громко. Они пели песни, били в барабаны. У них в целом фишка именно в песнях, фанаты поют всю игру. Помощница в какой-то момент говорит: «Я скоро сама начну ногой в такт подбивать, танцевать, песня у меня в голове уже 90 минут», — сказала Карина Афанасьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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