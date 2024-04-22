Арбитр ФИФА Афанасьева прокомментировала запрет на татуировки и пирсинг для судей

Российский арбитр Карина Афанасьева высказалась о запрете на татуировки и пирсинг для судей.

«Всем пришло письмо, официальное распоряжение. У меня нет татуировок, поэтому меня это не сильно касается. А так, приказ есть – мы выполняем. Уверена, что Юлия Веселова точно справится. Такие запреты никак не скажутся на качестве судейства. Так что всё будет хорошо», — сказала Карина Афанасьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) заключил с Саудовской Аравией соглашение о сотрудничестве в области судейства. Российские арбитры стали привлекаться к матчам саудовских турниров. Афанасьева также получала назначения на матчи на Аравийском полуострове.