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Агент игрока «Халл Сити» Траоре сообщил о контактах с ЦСКА и несколькими клубами РПЛ

Агент игрока «Халл Сити» Траоре сообщил о контактах с ЦСКА и несколькими клубами РПЛ
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Футбольный агент Секу Траоре, представляющий интересы атакующего полузащитника «Халл Сити» Адама Траоре, высказался о возможном переезде своего клиента в Российскую Премьер-Лигу.

«Мы общаемся с ЦСКА и ещё несколькими российскими клубами о возможном трансфере Адама Траоре в РПЛ. Сказал бы, что летом он с вероятностью 85% окажется в России. Клуб, который проявляет наибольший интерес, попросил не раскрывать информацию, поэтому это пока секрет», — сказал Секу Траоре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Адама Траоре провёл в Чемпионшипе 24 матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Трансферная стоимость 28-летнего малийца оценивается в € 2,2 млн.

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