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Александер-Арнольд: «Эвертон» сделает всё, чтобы выбить нас из гонки за титул

Александер-Арнольд: «Эвертон» сделает всё, чтобы выбить нас из гонки за титул
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Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном». Команды сыграют в среду, 24 апреля.

«Нас ждёт захватывающий матч. Когда дело доходит до дерби, сама игра отходит на второй план. На первом месте стоит желание добиться успеха. «Эвертон» сделает всё, чтобы выбить нас из гонки за титул, лишить любых шансов. А мы постараемся поставить их в затруднительное положение. Они добились хорошего результата в матче с «Ноттингем Форест» (победили со счётом 2:0. — Прим. «Чемпионата»), мы тоже. И мы, и они в хорошей форме, так что нас ждёт хорошая игра», — приводит слова Александер-Арнольда официальный сайт «Ливерпуля».

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 33 матчей в рамках английской Премьер-лиги в турнирной таблице лидирует «Арсенал». «Ливерпуль» располагается на втором месте, а «Манчестер Сити» — на третьем. При этом «горожане» провели на одну игру меньше.

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