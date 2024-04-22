Экс-защитник «Спартака» Евгений Макеев завершил карьеру

Бывший игрок «Спартака» Евгений Макеев объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. 34-летний защитник сообщил, что продолжит карьеру в Медиалиге.

«Думаю, моя профессиональная карьера футболиста завершена. Теперь я в Медиалиге. Интересный опыт для меня, что-то новое по сравнению со Второй лигой», — приводит слова Макеева «РБ Спорт».

Напомним, в ходе своей профессиональной карьеры Евгений Макеев выступал за «Спартак», «Ростов», «Сочи», «Ротор», армянский «Арарат», «Росич», узбекистанский «Металлург» и «Велес». Также на его счету три матча в составе сборной России по футболу. Сейчас Макеев выступает за «Родину Медиа», которая на минувших выходных начала свои выступления в пятом сезоне Медиалиги.