Капитан «Оренбурга» Воробьёв: действия арбитра в матче с «Зенитом» — позор

Футболист «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался по итогам матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«Судейство было странное. Когда мяч попал в руку нашему игроку — причём отставленную назад, он ей не играл — судья пошёл смотреть повтор. А когда человека ударили локтем по лицу в штрафной «Зенита», ничего не произошло. Не знаю, чем арбитры VAR занимаются, что творят, по мне это чистый пенальти. Посмотрим, что скажут судьи, какие комментарии будут по моментам. Но действия арбитра — позор», — приводит слова Воробьёва «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Оренбургом» состоялся накануне, 21 апреля. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол был забит на 23-й минуте. Хозяева повели в счёте после точного обводящего удара полузащитника Клаудиньо. Ему ассистировал нападающий Матео Кассьерра. В нынешнем сезоне РПЛ соперники встречались в 10-м туре. В том противостоянии «Оренбург» на своём поле одержал победу со счётом 3:1. После 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.