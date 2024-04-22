Матвей Сафонов: игроки «Краснодара» были с Ивичем одной семьёй

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов считает, что бывший главный тренер команды Владимир Ивич продолжает следить за выступлениями «быков». Также Сафонов заявил, что команда под его руководством была одной семьёй.

«Следит ли он сейчас за игрой команды? Думаю, что да. Ему же всё равно интересно, как играет команда, с которой он прошёл интересный, большой путь. С ним мы были одной семьёй в течение года. Это логично даже по-человечески, переживать и интересоваться ребятами, с которыми он успел сблизиться», — приводит слова Матвея Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, «Краснодар» отправил в отставку Владимира Ивича в марте 2024 года. На тренерском мостике «быков» его заменил Мурад Мусаев, который уже тренировал команду ранее.