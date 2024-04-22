Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов: игроки «Краснодара» были с Ивичем одной семьёй

Матвей Сафонов: игроки «Краснодара» были с Ивичем одной семьёй
Комментарии

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов считает, что бывший главный тренер команды Владимир Ивич продолжает следить за выступлениями «быков». Также Сафонов заявил, что команда под его руководством была одной семьёй.

«Следит ли он сейчас за игрой команды? Думаю, что да. Ему же всё равно интересно, как играет команда, с которой он прошёл интересный, большой путь. С ним мы были одной семьёй в течение года. Это логично даже по-человечески, переживать и интересоваться ребятами, с которыми он успел сблизиться», — приводит слова Матвея Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, «Краснодар» отправил в отставку Владимира Ивича в марте 2024 года. На тренерском мостике «быков» его заменил Мурад Мусаев, который уже тренировал команду ранее.

Материалы по теме
Эксклюзив
Ивич и Янсен — главные кандидаты на пост тренера «Спартака». Жданову больше нравится Ивич
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android