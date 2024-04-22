«Спартак» обратился к болельщикам после разгромной победы в матче с «Ростовом»
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Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к болельщикам команды после разгромной победы в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Красно-белые обыграли команду Валерия Карпина со счётом 5:1, после чего поблагодарили болельщиков за поддержку.
«Огромное спасибо всем, кто поддерживал «Спартак» на трибунах в Ростове и у экранов дома», — написала пресс-служба московского клуба.
МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16' 1:1 Голенков – 37' 1:2 Медина – 54' 1:3 Медина – 60' 1:4 Мартинс – 76' 1:5 Бонгонда – 90+4'
21 апреля состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начался в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
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