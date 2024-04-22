«Спартак» обратился к болельщикам после разгромной победы в матче с «Ростовом»

Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к болельщикам команды после разгромной победы в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Красно-белые обыграли команду Валерия Карпина со счётом 5:1, после чего поблагодарили болельщиков за поддержку.

«Огромное спасибо всем, кто поддерживал «Спартак» на трибунах в Ростове и у экранов дома», — написала пресс-служба московского клуба.

21 апреля состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начался в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.